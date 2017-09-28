Позиция официальной Москвы в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта не изменилась: Захарова

Позиция официальной Москвы в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта не изменилась. Как сообщает Арменпресс, об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, комментируя слова специального представителя парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу о возможной ликвидации должности около 30 специальных послов Госдепа, включая тех, кто занимается сирийским кризисом и карабахским конфликтом в рамках Минской группы.

», - заявила Захарова.