Позиция официальной Москвы в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта не изменилась: Захарова
19:06, 28 Сентябрь, 2017
Позиция официальной Москвы в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта не изменилась. Как сообщает Арменпресс, об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, комментируя слова специального представителя парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу о возможной ликвидации должности около 30 специальных послов Госдепа, включая тех, кто занимается сирийским кризисом и карабахским конфликтом в рамках Минской группы.«У меня нет информации относительно изменений. Я уточню у экспертов, представлю более подробные материалы по этому поводу. Роль России в урегулировании и основы для нашей позиции не претерпели изменений», - заявила Захарова.