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Военнослужащий Армии обороны Сейран Саргсян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги"


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 28 сентября подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Республики Арцах, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны Сейран Саргсян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги". Об этом сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР.



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