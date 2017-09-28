Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 28 сентября подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Республики Арцах, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны Сейран Саргсян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги". Об этом сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР.