Иракские войска ждут приказа об отправке в спорные с курдами районы

Иракские войска ждут приказ верховного главнокомандующего премьера Хайдера аль-Абади об отправке в спорные с курдами районы в пятницу, заявил РИА Новости местный источник в силовых структурах.

После прошедшего в понедельник референдума о независимости автономного Иракского Курдистана парламент Ирака постановил отправить войска в спорные районы, в частности нефтеносную провинцию Киркук. Районы не входят по конституции в курдскую автономию, но попали под ее контроль в результате борьбы с группировкой "Исламское государство"*.

"Иракские военные закончили приготовления и находятся в местах поблизости в ожидании приказа премьер-министра, верховного главнокомандующего Хайдера аль-Абади завтра, в пятницу, чтобы направиться для защиты граждан в спорных районах", — сообщил источник, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На пятницу иракские власти ранее назначили срок прекращения международного авиасообщения с городами Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане.

По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.