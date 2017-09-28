Компании Toyota, Mazda и Denso объединятся для создания электромобилей

Японские автомобильные корпорации Toyota Motor и Mazda Motor, а также крупный японский производитель автомобильных запчастей Denso подписали совместный контракт по разработке автомобилей с электродвигателями.

"Mazda Motor Corporation, Denso Corporation и Toyota Motor Corporation подписали контракт на совместную разработку базовых конструктивных технологий для электромобилей", - говорится в распространенном пресс-релизе.

Mazda, Denso и Toyota создадут компанию, в которую войдут избранные инженеры, в качестве "совместного центра разработки",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Компании также нацелены на создание бизнес-структуры, которая была бы открыта для участия других заинтересованных автопроизводителей и поставщиков.





