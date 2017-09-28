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Премьер-министр Армении принял основателя и президента венчурного фонда «Nextury»


Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял 28 сентября основателя и президента действующего в Литве венчурного фонда «Nextury» Илью Лаурса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с возможностью оказания помощи начинающим ИТ-компаниям в Армении и инвестиционными возможностями.

Карен Карапетян поприветствовал заинтересованность литовского бизнесмена в инвестировании в области современных технологий в Армении и отметил, что правительство готово обсудить конкретные проекты и оказать содействие в их реализации.

Стороны также коснулись шагов правительства и программ развития информационных технологий в Армении.

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