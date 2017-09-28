Депутат НС Республики Арцах Иван Аванесян подал заявление об отставке

Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян 28-го сентября выступил с заявлением. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, в заявлении говорится:

«28-го сентября депутат НС от избирательного округа №6, член фракции "Родина" Аванесян Иван Хоренович, согласно части 1-й статьи 137-й и части 1-й статьи 138-й закона "Регламент Национального собрания", подал заявление об отставке.

Согласно части 2-й статьи 138-й закона "Регламент Национального собрания", если депутат подачей письменного заявления в течение одной недели не отзывает своего заявления об отставке, тогда составляется протокол о прекращении его полномочий, который направляется в Центральную избирательную комиссию. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола».