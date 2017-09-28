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ABC: правительство Испании потребовало от главы Каталонии отменить референдум


Правительство Испании настаивает, чтобы глава Каталонии Карлес Пучдемон отменил референдум о независимости автономной области 1 октября. Об этом в четверг заявил государственный секретарь по вопросам безопасности Хосе Антонио Ньето. Он принял участие в заседании Совбеза Каталонии в преддверии плебисцита, сообщает газета ABC.

В испанском МВД также подчеркнули, что "приложат все силы, чтобы помочь" региональной полиции выполнить судебное постановление и не позволить провести референдум. Ведомство призвало каталонцев к спокойствию и пообещало, что закон будет защищен,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


 



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