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Иностранные инвесторы в Армении будут более защищенными: замминистра


Правительство Армении планирует ввести более благоприятные национальные режимы, минимальные стандарты защиты инвестиций. Как сообщает Арменпресс, с этой целью правительство одобрило законопроект о внесении изменений в «Закон об иностранных инвестициях».

Заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении Ованнес Азизян заявил, что законопроект направлен на совершенствование регулирующей инвестиционную сферу законодательной и субзаконодательной сферы путем решения различных проблем, связанных с привлечением, защитой иностранных инвестиций и инвестиционной деятельности. 

«В то же время уточняются существующие границы, предоставляются дополнительные льготы, устанавливаются новые гарантии защиты инвесторов, устанавливается новый механизм урегулирования споров», - сказал замминистра.

По его словам, планируется также возможность альтернативных средств решения споров с государством.

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