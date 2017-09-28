Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-09-17

ЕРЕВАН, 28 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 28 сентября, курс доллара США вырос на 0.29 драмa и составил 478.32 драм. Курс евро вырос на 1.15 драмa и составил 562.84 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 8.22 драм. Курс британского фунта сократился на 1.04 драмa и составил 639.71 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 257.00 драмa и составила 19723.49 драм. Цена серебра сократилась на 1.69 драмa и составила 259.74 драм. Цена платины сократилась на 145.14 драмa и составила 14101.94 драм.