Азиатские индексы - 28-09-17
ТОКИО, 28 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 сентября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.47% и составил 20363.11 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.71% и составил 1676.17 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.17% и составил 3339.64 пункта, а HANG SENG снизился на 0.80% и составил 27421.60 пункта.
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