Время в Ереване: 11:07:36,   28 Сентябрь

Азиатские индексы - 28-09-17


ТОКИО, 28 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.47% и составил 20363.11 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.71% и составил 1676.17 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.17% и составил 3339.64 пункта, а HANG SENG снизился на 0.80% и составил 27421.60 пункта.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации