Азиатские индексы - 28-09-17

ТОКИО, 28 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.47% и составил 20363.11 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.71% и составил 1676.17 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.17% и составил 3339.64 пункта, а HANG SENG снизился на 0.80% и составил 27421.60 пункта.