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Турция должна держаться подальше от процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта: ответ МИД Армении на заявление МО Турции


Вредные попытки Турции вмешаться в урегулирование нагорно-карабахского конфликта препятствуют достижению прогресса в процессе урегулирования конфликта. Об этом в ответ на запрос Арменпресс сказал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

- Господин Кочарян, как бы Вы прокомментировали заявление министра обороны Турции в связи с нагорно-карабахским конфликтом?

- Это не первый случай, когда Турция предпринимает вредные попытки вмешаться в нагорно-карабахский конфликт. Это одна из причин, которая мешает достижению прогресса в процессе урегулирования конфликта, и это связано с односторонним, неконструктивным подходом Анкары, которая выступает против позиций сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и именно поэтому Армения всегда призывала Турцию держаться подальше от процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта.



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