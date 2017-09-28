Турция должна держаться подальше от процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта: ответ МИД Армении на заявление МО Турции

Вредные попытки Турции вмешаться в урегулирование нагорно-карабахского конфликта препятствуют достижению прогресса в процессе урегулирования конфликта. Об этом в ответ на запрос Арменпресс сказал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

- Господин Кочарян, как бы Вы прокомментировали заявление министра обороны Турции в связи с нагорно-карабахским конфликтом?

- Это не первый случай, когда Турция предпринимает вредные попытки вмешаться в нагорно-карабахский конфликт. Это одна из причин, которая мешает достижению прогресса в процессе урегулирования конфликта, и это связано с односторонним, неконструктивным подходом Анкары, которая выступает против позиций сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и именно поэтому Армения всегда призывала Турцию держаться подальше от процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта.