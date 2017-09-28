Электромобили в Армении будут освобождены от экологических налогов
С 2018 года электромобили в Армении будут освобождены от экологических налогов.
Как сообщает Арменпресс, в ходе заседания 28 сентября правительство одобрило решение об исключении налогообложения электрических и гибридных автомобилей.
Водители должны будут только подать заявление о регистрации или представить справку из кадастра недвижимости.
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