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Электромобили в Армении будут освобождены от экологических налогов


С 2018 года электромобили в Армении будут освобождены от экологических налогов.

Как сообщает Арменпресс, в ходе заседания 28 сентября правительство одобрило решение об исключении налогообложения электрических и гибридных автомобилей.

Водители должны будут только подать заявление о регистрации или представить справку из кадастра недвижимости.



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