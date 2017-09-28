С 2018 года электромобили в Армении будут освобождены от экологических налогов.

Как сообщает Арменпресс, в ходе заседания 28 сентября правительство одобрило решение об исключении налогообложения электрических и гибридных автомобилей.

Водители должны будут только подать заявление о регистрации или представить справку из кадастра недвижимости.