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Власти Каталонии заявили о возможности диалога с Испанией


Власти Каталонии выражают готовность к диалогу с властями Испании, если те не будут выдвигать каких-либо предварительных условий относительно проведения референдума по самоопределению региона. Об этом в четверг заявил глава департамента по иностранным делам правительства Каталонии Рауль Ромева.

"Если у испанской стороны есть предложения по переговорам, мы готовы их обсуждать как до воскресенья (1 октября, намеченный день проведения референдума - прим. ТАСС), так и после, - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе, трансляция которой велась в Facebook. - Однако переговоры не предполагают каких-то предварительных условий",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Также, отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что не собирается отказываться от испанского паспорта в случае объявления независимости Каталонии.

 



 



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