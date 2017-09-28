Компьютерный сбой привел к большим очередям во многих аэропортах по всему миру

Проблема с программным обеспечением типа Amadeus Altea, предназначенным для процедуры регистрации в аэропортах, стала причиной больших очередей во многих воздушных гаванях по всему миру. Об этом сообщает в четверг британское издание The Daily Telegraph.

Путешественники сообщали о проблемах на стойках регистрации в лондонском аэропорте "Гатвик", в парижском аэропорте "Шарль де Голль", в Вашингтонском национальном аэропорте имени Рональда Рейгана, в аэропорте "Чанги" в Сингапуре, а также в воздушных гаванях Йоханнесбурга, Цюриха и Мельбурна, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В то же время в руководстве аэропорта "Гатвик" подчеркнули, что сбой не повлиял на расписание авиарейсов.

Газета напоминает, что Amadeus Altea используется большим количеством авиакомпаний в мире, причем как непосредственно в аэропортах, так и для регистрации на рейсы через Интернет.