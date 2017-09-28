Открылась шестая сессия НС Республики Арцах шестого созыва

В большом зале заседаний парламента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 28-го сентября открылось первое пленарное заседание очередной шестой сессии Национального собрания 6-го созыва.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, подводя итоги работы, проделанной парламентом за минувшие месяцы, председатель парламента Ашот Гулян коснулся законодательной деятельности и деятельности в направлении внешних связей.

В ходе голосования парламент утвердил проекты повесток сессии, а затем и открывшегося 28-го сентября очередного заседания НС.

Затем председатель парламента предложил принять проект постановления о создании счетной комиссии НС 6-го созыва. Согласно пункту 2 статьи 30-й Регламента НС, счетная комиссия будет действовать до завершения полномочий Национального собрания, то есть до 2020 года. Проект постановления НС был принят в ходе голосования, а личный состав счетной комиссии будет утвержден распоряжением председателя НС.

Перейдя к законодательной работе, Ашот Гулян сначала поздравил присутствующих на заседании новых членов правительства с назначением и пожелал эффективной работы.

Министр экономики и производственных инфраструктур Республики Арцах Левон Григорян представил пакет проектов законов «О внесении изменений и дополнений в закон Нагорно-Карабахской Республики "Об энергетике"», «О внесении изменений в закон Нагорно-Карабахской Республики "О лицензировании", «О внесении изменения в закон Нагорно-Карабахской Республики "О государственной пошлине"»

Как отметил докладчик, принятие пакета обусловлено необходимостью решения ряда проблем в сфере регулирования электроэнергетики. Изменения и дополнения нацелены на то, чтобы упростить процесс лицензирования создания мощностей, унифицируя и устанавливая более короткие сроки для них.

Председатель постоянной комиссии НС Республики Арцах по вопросам производства и производственных инфраструктур Арпат Аванесян вынес положительное заключение по законопроекту, после чего парламент проголосовал и принял его.

В свою очередь министр финансов Республики Арцах Григорий Мартиросян представил сообщение об исполнении государственного бюджета за первое полугодие 2017 года, согласно которому за январь-июнь текущего года экономический рост составил 14,9%, а ВВП составил 102,2 млрд драмов.

С депутатским заявлением выступил Гагик Багунц.

После перерыва, согласно закону "Регламент НС", состоялась процедура вопросов-ответов между законодательным и исполнительным органами власти, в которой приняли участие члены правительства во главе с президентом Республики Арцах Бако Саакяном.

Приветствуя присутствующих, председатель НС отметил: "Согласно статье 103-й Конституции Республики Арцах, в двадцатидневный срок после вступления президента Республики в должность было сформировано правительство и оглашен его состав.

В связи с этим от имени Национального собрания поздравляю президента Республики и членов Правительства. Желаю неиссякаемой энергии и решимости во всех инициативах, направленных на развитие и прогресс страны".

Президент Республики и члены правительства ответили на вопросы депутатов, касающиеся охраны и реставрации памятников, проблем в вузовской системе, средств, выделяемых из бюджета сфере образования, строительства спортивно-концертного комплекса в Степанакерте, сферы охраны природы и здравоохранения, обеспечения питанием учащихся общеобразовательных школ, условий новой районной больницы Мартуни и др.