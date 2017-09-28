Тысячи студентов участвуют в митинге в Барселоне в поддержку референдума о независимости

Тысячи студентов присоединились в четверг к митингу в Барселоне и других каталонских городах в поддержку референдума о независимости автономной области. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, акция в столице региона началась в полдень на площади Университета. Многие собравшиеся принесли с собой "эстеладу" - неофициальный флаг каталонских земель, который является символом сторонников независимости области. Участники митинга скандируют: "Проголосуем". На плакатах, которые студенты принесли с собой, можно прочитать: "Когда диктатура - это факт, революция - это право", "Нас не лишат демократии",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





