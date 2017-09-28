Вице-премьер-министр Армении принял первого заместителя премьер-министра Казахстана

Вице-премьер-министр Армении, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян 28 сентября провел рабочую встречу с делегацией Казахстана во главе с первым заместителем премьер-министра Аскаром Мамином.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, вице-премьер поприветствовал визит делегации в Армению.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся углубления возможностей взаимного сотрудничества с Казахстаном в различных отраслях, в частности в сферах энергетики, туризма и сельского хозяйства.