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Вице-премьер-министр Армении принял первого заместителя премьер-министра Казахстана


Вице-премьер-министр Армении, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян 28 сентября провел рабочую встречу с делегацией Казахстана во главе с первым заместителем премьер-министра Аскаром Мамином.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, вице-премьер поприветствовал визит делегации в Армению.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся углубления возможностей взаимного сотрудничества с Казахстаном в различных отраслях, в частности в сферах энергетики, туризма и сельского хозяйства.

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