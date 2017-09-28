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Будет создан комитет по организации мероприятий по празднованию 2800-летия основания Еревана


Президент Серж Саргсян 28 сентября подписал указ о создании юбилейного комитета по организации мероприятий по празднованию 2800-летия основания Еревана.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, согласно указу, правительству и мэрии Еревана поручено совместно обеспечить надлежащую реализацию мероприятий.



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