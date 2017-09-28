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Пострадавшие в результате аварии троллейбуса трое граждан находятся в реанимации


Пострадавшие в ДТП с участием троллейбуса на проспекте Мясникяна в Ереване 6 граждан были доставлены в университетскую больницу «Гераци».

Как сообщили Арменпресс в больнице, трое из пострадавших находятся в реанимационном отделении. Больница не представила подробностей о состоянии пострадавших, отметив, что в настоящее время их обследуют.

Троллейбус столкнулся с внедорожником Nissan и врезался в бетонный барьер на ереванском проспекте Мясникян. По предварительным данным, 7 человек получили ранения.



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