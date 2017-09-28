ЕС и Великобритания не достигли прорыва на переговорах по Brexit

ЕС и Великобритания не достигли прорыва в ходе четвертого раунда переговоров по проблеме выхода Великобритании из состава сообщества (Brexit). Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции после четвертого раунда, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы достигли прогресса по ряду вопросов, но нам еще многое предстоит сделать. Мы еще не достигли конечной точки", - подчеркнул он, отметив, что ни по одному из трех основных вопросов (финансовое урегулирование, права граждан и граница с Ирландией) пока не достигнута окончательная договоренность.

Барнье также отметил, что ситуация на переговорах будет обсуждаться на саммите ЕС 19-20 октября в Брюсселе и на предстоящей на следующей неделе сессии Европарламента.



