Президент НКР принял участие в заседании Национального собрания страны

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 28 сентября вместе с членами правительства принял участие в заседании Национального собрания и ответил на вопросы депутатов.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян затронул ряд социально-экономических программ, отметив, что ожидает совместной продуктивной работы между правительством и Национальным собранием.