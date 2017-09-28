Время в Ереване: 11:07:36,   28 Сентябрь

Президент НКР принял участие в заседании Национального собрания страны


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 28 сентября вместе с членами правительства принял участие в заседании Национального собрания и ответил на вопросы депутатов.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян затронул ряд социально-экономических программ, отметив, что ожидает совместной продуктивной работы между правительством и Национальным собранием.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации