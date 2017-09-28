Датчане заявили о появлении нового ювелирного тренда

Датский бренд-производитель украшений из золота и серебра Pandora представил новый ювелирный тренд. Как передает Арменпресс, об этом «Ленте.ру» сообщил представитель компании в среду, 27 сентября.

Дизайнеры Pandora предлагают клиенткам носить одновременно несколько колец, подбирая сходные либо контрастные фактуры и модели: сочетать кольца из серебра и золота, с камнями и эмалью, ажурные, гладкие и гравированные либо скульптурные, надевать кольца на верхние фаланги пальцев, большие пальцы и мизинцы. Компания Pandora основана в 1982 году в Копенгагене (Дания).