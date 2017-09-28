Франция не рассматривает военный сценарий решения конфликта с КНДР

Франция не рассматривает военный сценарий в качестве способа решения конфликта на Корейском полуострове и выступает за дипломатические методы урегулирования. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила министр обороны страны Флоранс Парли.

"Военных сценариев быть не может. КНДР — это страна, разработавшая ядерный арсенал в обход договору о нераспространении. На этом этапе мы не можем представить военных решений. Нам видятся только дипломатические решения", — заявила министр.

"Американцы рассматривают то, что они хотят рассматривать. Мы не американцы", — добавила Парли на вопрос ведущего, "верит ли" она заявлениям американских властей о "рассмотрении военных вариантов".

Французский министр обороны также выступила за налаживание переговоров с Северной Кореей.