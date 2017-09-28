Канье Уэст разослал носки гостям своего показа

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст разослал гостям показа своей новой коллекции Yeezy носки вместо стандартных приглашений. Как передает Арменпресс, об этом сообщает HighSnobiety.

Показ пройдет в рамках Недели моды в Париже. Его дата пока не раскрывается. На бежевых высоких носках есть серая надпись Season 6, что означает шестую коллекцию Уэста. Изначально планировалось, что шоу пройдет в Нью-Йорке.

Карьеру дизайнера Уэст начал в 2015 году с сотрудничества с adidas Originals. Он выпустил уже несколько коллекций одежды и обуви. Товары от Уэста выходят ограниченным тиражом.