Губернатор Эрбиля: Турция не закроет границу с Иракским Курдистаном

Турция не пойдет на закрытие границ с Иракским Курдистаном, несмотря на свое недовольство прошедшим в автономии референдумом, считает губернатор Эрбиля Навзад Хади, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Нет, нет, насчет границ… Турция уже объявила, что не собирается, у нее нет причины закрывать их (границы)", — заявил губернатор РИА Новости.

По его мнению, максимум, на что пойдет Турция, — это приглашение на свою сторону границы наблюдателей от Багдада. "Может быть, они предпримут какие-то другие меры. Например, возьмут представителей иракского правительства на пункты пропуска на турецкую стороны границы, чтобы они выполняли какие-то формальности. Например, проверяли (у тех, кто ее пересекает) какие-то бумаги. В дополнение к тем формальностям, которые мы выполняем на своей стороне. Но ворота будут открыты, это уже объявлено", — заявил губернатор.