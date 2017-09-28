Французы предложили девушкам использовать желтую и розовую тушь

Французский бренд Yves Saint Laurent выпустил новую тушь Mascara Vunyl Couture в девяти разных цветах. Как передает Арменпресс, об этом представители компании сообщили корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 27 сентября.

Бренд предлагает средство в синем, черном, розовом, желтом, зеленом и других цветах. Коллекция будет доступна в магазинах с октября нынешнего года.

Дом моды Saint Laurent Paris (ранее Yves Saint Laurent) основан в 1962 году в Париже дизайнером Ивом Сен-Лораном совместно с Пьером Берже. В 2002 году Сен-Лоран принял решение отойти от дел и продал свой бренд холдингу Pinault Printemps Redoute (PPR). Парфюмерное подразделение дома, бренд YSL Beauté, производящий духи и декоративную косметику, в настоящее время принадлежит компании L'Oreal.