Багдад запретил иракским туроператорам работать с Курдистаном

Управление по туризму Ирака объявило о прекращении всех туристических поездок в Иракский Курдистан после проведенного в регионе референдума о независимости, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Туристические фирмы в Багдаде, южных и центральных провинциях отменили все туристические поездки в города Иракского Курдистана после референдума об отделении", — говорится в заявлении главы управления Махмуда аз-Зубейди. По его словам, туристы "опасаются" ехать в регион.

Аз-Зубейди оценил туризм как вторую по объему статью доходов автономного региона, приносящую около двух миллионов долларов ежемесячно.

"В ближайшие дни все иностранные турфирмы и авиакомпании отменят поездки в регион. Это равнозначно изоляции региона, он не сможет принять столько же туристов, как до референдума", — заявил аз-Зубейди.