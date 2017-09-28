Глава парламента испанской Каталонии Карме Форкадель заявила, что ожидает "массового участия" каталонцев в референдуме о независимости автономии 1 октября, призвав власти Испании не препятствовать его проведению, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Если они (центральные власти Испании – ред.) остановят нас физически, мы увидим, что произойдет", — сказала Форкадель европейскому изданию газеты Politico. Парламентарий заверила, что "будут урны и избирательные бюллетени", а сама она будет голосовать в школе по месту жительства.

В среду Высший суд Каталонии предписал правоохранительным органам препятствовать открытию избирательных участков для проведения 1 октября голосования о независимости автономного сообщества. Ранее аналогичные инструкции каталонским правоохранительным органам издала прокуратура. В свою очередь суд принял решение отстранить прокуратуру от действий, связанных с проведением референдума.