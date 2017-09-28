Власти Китая предписали в течение 120 дней закрыть все совместные с КНДР предприятия

Власти Китая предписали в течение 120 дней со дня принятия резолюции СБ ООН 2375 закрыть все совместные предприятия с участием частных и юридических лиц из КНДР. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в опубликованном в четверг сообщении министерства коммерции КНР.

"Действующие в Китае совместные предприятия, кооперативные организации, а также предприятия с иностранным капиталом с юридическими или физическими лицами из КНДР должны прекратить свою деятельность в течение 120 суток со дня принятия СБ ООН резолюции 2375 (12 сентября 2017 года - прим. ТАСС)", - сказано в документе.





