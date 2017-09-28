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Aрутюнян: в закон «Об амнистии» будут внесены определенные изменения


«Закон «Об амнистии» будет иметь совершенно новый вид, обусловленный  изменениями в новой  Конституции. Как передает «Арменпресс», 28  сентября об этом сообщил министр юстиции Давид Арутюнян на пресс-конференции, посвященной подведению итогов года работы.

 «Закон «Об амнистии» сейчас находится на этапе обработки и предполагает комиссию с широким представительством, которая представит предложения по амнистии президенту республики, после чего президент может либо амнистировать осужденного, либо вернуть предложение со своими возражениями в представляющий орган. Если представляющий орган, тем не менее, будет настаивать на своих рекомендациях, президент должен либо амнистировать осужденного, либо обратиться в Конституционный суд», - сказал Д. Арутюнян.

Как полагает министр, основная проблема в том, чтобы еще более усовершенствовать институт амнистии, который будет отражать современные тенденции.

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