Каталония призывает ЕС вмешаться в ситуацию с референдумом

Власти Каталонии призывают институты Евросоюза, Еврокомиссию и Европарламент, вмешаться в ситуацию вокруг организации референдума, чтобы избежать нарушения Мадридом демократических норм Евросоюза, подрываемых, по их мнению, мерами по запрету проведения голосования, заявил министр каталонского правительства по иностранным делам и институциональным связям Рауль Ромева, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Выступая перед журналистами в Брюсселе, он заявил, что в Испании "нарушается работа демократических институтов", отметив, что власти "преследуют мэров, запугивают журналистов и правозащитников, частных лиц".

"Это касается в первую очередь демократических стандартов и основополагающих прав, то, что происходит сегодня в Испании, это очень серьезное нарушение норм демократических институтов. Поэтому мы призываем институты ЕС, ЕК и ЕП в частности, поддержать принципы, лежащие в основе наших договоров, в частности, статьи 2", — сказал Ромева.

По его словам, "если они (ЕК и ЕП) этого не сделают, они могут подорвать репутацию институтов". "Есть ясная угроза появления двойных стандартов по таким вопросам, как свобода слова", — заявил министр.

Он отметил, что молчание европейских властей приводит "к поддержке репрессивных действий".