Регистрация прав на движимое имущество станет более доступной

Правительство Армении выступило с инициативой упрощения регистрации гарантированных прав на движимое имущество. С этой целью оно одобрило законодательную инициативу о проекте закона “О внесении изменений в закон РА “О регистрации гарантированных прав на движимое имущество”.

Министр юстиции РА Давид Арутюнян отметил, что, в случае принятия проекта, результатом будет доступность процесса регистрации гарантированных прав на движимое имущество для всего населения страны на всей ее территории. Проектом предусматривается, что функции обслуживающего офиса будут также осуществлять агентство государственного регистра юридических лиц министерства юстиции или его территориальные офисы. Цель инициативы – развитие системы регистрации гарантированных прав через большую доступность ее для населения”, - передает « Арменпресс» слова Д. Арутюняна.