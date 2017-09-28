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Француженка запросила у Tinder данные о себе и получила 800 страниц текста


Французская журналистка Юдит Дюпорталь (Judith Duportail) запросила у сервиса знакомств Tinder все данные о ней, которые имеются в распоряжении компании, и получила в ответ документ объемом в 800 страниц. Об этом она написала в колонке для The Guardian, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Дюпорталь использует Tinder с 2013 года. Она указала, что в документе оказались все 1700 сообщений, которые она отправила за это время, а также информация обо всех мужчинах, которые ей приглянулись. Более того, сохранились даты и время ее заходов в сервис, данные о ее образовании, ее лайки в Facebook и фотографии из Instagram.

«Я поразилась тому, сколько информации о самой себе я добровольно раскрыла: от мест, где я находилась, интересов и работы до картин, музыкальных предпочтений и любимых блюд», — написала Дюпорталь.

 



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