ИКАО готовит глобальный план безопасности полетов гражданской авиации

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) готовит новый глобальный план обеспечения безопасности полетов, который, как ожидается, будет принят уже в ноябре. Как peredaет Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщила в среду ее генеральный секретарь Фан Лю на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном защите гражданской авиации в контексте террористической угрозы.

"Будучи лидером в сфере безопасности авиации, ИКАО разработала новый глобальный план безопасности авиации. Это важнейший документ, который сосредоточен на угрозе гражданской авиации со стороны терроризма", - сказала она, добавив, что в подготовке документа принимали участие правительства различных государств и авиаперевозчики. "Ожидается, что он будет одобрен Советом ИКАО на следующей сессии в ноябре", - отметила Фан Лю.