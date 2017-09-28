Правительство утвердило программу содействия жителям приграничных общин

Правительство утвердило программу развития приграничных общин на 2018 г. Министр территориального управления и развития Давид Локян отметил, что проект решения – приложение к бюджету, который, согласно закону, должен быть представлен в НС. “17 сентября правительство приняло закон, по которому содействие приграничным общинам продлено до 2012 г”, - передает «Арменпресс» слова министра, который добавил, что оно включает помощь в размере почти одного млрд драмов, которая будет распределена среди 58 тысяч жителей 37 приграничных сел. Помощь решит вопросы оплаты определенной доли газа, электроэнергии, налога на имущество, на землю.

Давид Локян сказал, что программа относится только к этому блоку госпомощи; документ будет приложен к бюджету и направлен в НС.

Отозвавшись на проект, премьер К. Карапетян обратился к министру финансов В. Арамяну с вопросом: “Вы смотрели, потому что мы, как я помню, не вносили в бюджет коррекцию цены на газ и электричество?” В. Арамян ответил, что это одна из очередных программ, которая, согласно закону, должна быть представлена в Национальное собрание для обсуждения.