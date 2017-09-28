Член Сената Калифорнии видит большой потенциал армяно-американского сотрудничества

Член Сената Калифорнии Энтони Портантино рад визиту американских конгрессменов в Армению и Арцах. Он сам неоднократно бывал в Армении и отмечает, что важно следить за событиями в регионе вблизи для лучшего понимания происходящих процессов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сенатор рассказал в интервью «Голосу Америки».

«Визит американских конгрессменов очень важен с точки зрения развития двусторонних отношений. Я лично посещал и Армению, и Арцах, вблизи познакомился с жизнью воинов, защищающих границы своей родины. С точки зрения решения региональных проблем визит конгрессменов важен, так как они получают лучшее представление о проблемах и вызовах», - отметил он.

Экономические связи Калифорнии с Арменией получат новое развитие благодаря усилиям членов созданной в Сенате экономической комиссии.

«Предполагается в будущем визит делегации американских предпринимателей в Армению, чтобы они на месте познакомились с разными сферами и уточнили основные направления сотрудничества. Сельское хозяйство, туризм, новейшие технологии – в этих областях есть большой потенциал для сотрудничества», - подчеркнул он.

Портантино высоко оценивает процесс развития армяно-американских отношений и обещает, что будет продолжать активную деятельность по озвучиванию в сенате Калифорнии волнующих армян вопросов.

Член сената Калифорнии автор ряда проармянских законодательных инициатив, одно из последних его достижений – введение преподавания армянского языка в ряде школ штата.