Копия письма Христофора Колумба продана в Нью-Йорке за $751,5 тысяч

Редкая копия письма Христофора Колумба (1451-1506 гг.) об открытии Америки, сопровождаемая иллюстрациями, продана на аукционе в США за $751,5 тыс. Это рекордно высокая сумма выручки от продажи на торгах таких лотов. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду корреспонденту ТАСС начальник пресс-службы торгового дома Bonhams в Нью-Йорке Ким Сун Хи.

"Наш торговый дом провел 26 сентября аукцион древних книг и манускриптов, часть которых была посвящена путешествиям и открытиям новых земель. Безусловным топом торгов стала копия письма Христофора Колумба об открытии Америки. Этот раритет с шестью иллюстрациями был приобретен за $751,5 тыс. Еще ни одно письмо Колумба не продавалось на аукционах в мире за такую высокую цену", - уточнила Ким Сун Хи.

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