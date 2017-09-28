Британские актеры Роуз Лесли и Кит Харингтон объявили о помолвке. Официальное сообщение о помолвке двух звезд сериала "Игра престолов" было опубликовано в газете Times, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

До этого в СМИ ходили слухи о том, что пара собирается пожениться, однако ни Лесли, ни Харингтон не подтверждали эти сообщения.

Харингтон и шотландка Лесли познакомились в 2012 году во время съемок "Игры престолов", в котором им достались роли Джона Сноу и Игритт.

Лесли прекратила сниматься в сериале два года спустя после встречи, когда ее героиня погибла, а Харингтон стал одной из главных звезд "Игр престолов", снявшись во всех семи сезонах этой телевизионной драмы.

Сейчас Лесли снимается в американском телесериале "Хорошая борьба" (The Good Fight)

Харингтон, перед тем как начать работу над последним - восьмым - сезоном "Игры престолов", появится в британском историческом мини-сериале "Порох", премьера которого состоится на телеканале BBC One.