Индийские предприниматели заинтересованы сферами ИТ, туризма и авиации

Индийские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с Арменией в сферах ИТ, туризма и авиации. Как сообщает «Армнепресс», 28 сентября состоялся деловой форум в рамках бизнес-визита в Армению делегации промышленной авиации Индии.

“Это наша очередная встреча. Мы ищем инвесторов. Есть организации, которые готовы или на ивестиции, или на импорт. Представлены многочисленные области – ИТ, туризм, легкая промыщленность и др. Это начало для установления деловых связей с индийскими бизнес-партнерами”, - сказал исполнительный директор Фонда развития Армении А. Авакян.

По его словам, на форуме представлены 20 индийских предпринимателей и еще больше армянских.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Армении Йогендра Сангуан считает, что информация об Армении не очень доступна в Индии. Однако они пробуют представить страну в сотрудничестве с посольством Армении.

“Мы пробуем сделать Армению более известной. Поощряем туризм в Армению. Уже замечается большой поток индийцев. Деловые круги заинтересовались свободной экономической зоной. В Армении нам интересны в основном информационные технологии, туризм, производство ювелирных украшений, полудрагоценные камни”, - сказал посол.

Срйчас в Армении присутствуют представители ряда ИТ, фармацевтических, туристических, авиационных компаний. Посол надеется, что после форума наладится сотрудничество в нескольких областях с местными компаниями.

В работе форума участвовал генеральный директор промышленной авиации Индии Шрикамур Наир.