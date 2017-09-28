Часть полученного от России гранта в 2,3 млн долларов будет направлена на развитие Стратегического центра

Российская сторона предоставила Армении грант в размере 2,3 млн долларов, часть из которых будет включена в государственный бюджет. На заседании правительства министр финансов В. Арамян отметил, что 238 млн драмов из этой суммы будут направлены на развитие Стратегического центра, а остальная часть – на модернизацию и усиление информационных систем.

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