Часть полученного от России гранта в 2,3 млн долларов будет направлена на развитие Стратегического центра
11:56, 28 Сентябрь, 2017
Российская сторона предоставила Армении грант в размере 2,3 млн долларов, часть из которых будет включена в государственный бюджет. На заседании правительства министр финансов В. Арамян отметил, что 238 млн драмов из этой суммы будут направлены на развитие Стратегического центра, а остальная часть – на модернизацию и усиление информационных систем.«В частности, предполагается усилить серверную систему министерства финансов. Все информационные системы министерства сейчас сидят на одном сервере, мы подключим второй. За счет гранта будет введена также система электронных торгов», - передает «Арменпресс» слова министра.