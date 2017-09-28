Ваан Мартиросян принял основателя литовского венчурного фонда «Nextury»

Министр транспорта, связи и информационных технологий РА Ваан Мартиросян принял основателя и председателя литовского венчурного фонда «Nextury» Илью Лаурса.

Как сообщили «Арменпресс» в информационной службе министерства, этот, основанный в 2013 г. фонд, помогает новосозданным стартапам сферы ИТ осуществить свои новаторские идеи, предлагая не только финансовую, но и менторскую помощь.

Приветствуя гостя, министр выразил готовность содействовать организации целевых встреч и установлению деловых связей в Армении.

Поблагодарив за прием, Илья Лаурс отметил, что в армянской общине Литвы знают об успехах Армении в ИТ-сфере и они очень заинтересованы в том, чтобы лично ознакомиться с армянской технологической средой, экосистемой, сформировавшейся для стартапов.

Они приняли участие в форуме «Армтек 2017», а 29 сентября посетят выставку «Дилижан экспо-2017» чтобы составить более общее впечатление о том, чем занимаются в Армении ИТ-компании и какое возможно с ними сотрудничество.

Предусмотрены посещения вузов, имеющих ИТ-факультеты, в сотрудничестве с которыми гости также заинтересованы.