Конгрессмены США представили законопроект о привлечении азербайджанских чиновников к санкциям

Конгрессмены США Крис Смит и Джим Макговерн представили в Конгресс проект закона, предусматривающий применение санкций по отношению к высокопоставленным чиновникам Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс», ссылаясь на «Голос Америки», об этом говорится на официальной странице конгрессмена К. Смита.

«Правительство Азербайджана продолжает использовать насилие, подвергать уголовному преследованию за политическую деятельность, похищать людей, прибегать к иным способам, чтобы заставить замолчать защитников прав человека, независимых журналистов и религиозных лидеров. Между нашими странами существуют важные связи в области безопасности и экономики, но, тем не менее, подобные нарушения не могут замалчиваться, - отметил К.Смит.

Проект предполагает, что в отношениях с Азербайджаном приоритет будет за правами человека и защите прав и свобод. Должностные лица Азербайджана, виновные в их нарушении, подпадают под санкции, аналогичные «закону Магнитского». Проект призывает власти Азербайджана незамедлительно освободить всех политзаключенных и прекратить преследование сторонников демократии.

«Глобальный акт Магнитского" открыл дорогу в новую эпоху, где США могут защищать права человека», - сказал конгрессмен.

Он предлагает, в частности, ввести запрет на въезд в США и заморозку счетов азербайджанских чиновников.