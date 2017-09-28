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В Мексике прошел дождь из рыб


На северо-востоке Мексики из дождевого облака вместе с каплями воды выпали рыбы, сообщило Управление гражданской обороны штата Тамаулипас

Необычное погодное явление зафиксировали в городе Тампико.

"Прошел легкий дождь, во время которого небольшие рыбы буквально упали с неба", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

На сегодняшний день ученые не имеют точного объяснения этому явлению, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.



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