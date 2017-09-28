Армения и Индия реализуют в ряде сфер инвестиционные программы

Между правительствами Армении и Индии будет заключено соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Как передает «Арменпресс», правительство РА дало согласие на заключение соглашения. Заместитель министра экономического развития и инвестиций РА О. Азизян отметил, что оно даст возможность на взаимовыгодной и равной основе создать благоприятные условия для инвесторов, стимулируя деловую активность в обеих странах.

«Соглашение гарантирует каждому инвестору полную защиту и страховку, а также прием инвестиций согласно законам страны инвестора. Предполагаются совместные армяно-индийские программы в перерабатывающей промышленности, ювелирном деле, информационных технологиях и других сферах”, - сказал зам.министра.

В проекте есть статьи о защите и поощрении инвестиций, возмещении ущерба, решении вопросов отчуждения или лишения собственности, решении споров между сторонами и др.

Отдельные статьи определяют порядок вхождения соглашения в силу, его продолжительности и прекращения, а также рамки действия.