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В Армении хотят приступить к действиям, направленным на обеспечение активной и здоровой старости


На заседании правительства премьер К. Карапетян отметил,  что с 1992 г ООН объявил 1 октября Международным днем пожилых людей и подчеркнул, что сегодня необходимо от социальной защиты и ухода за пожилыми людьми перейти к реализации программы по обеспечению их активной и здоровой старости.

 «С уччетом вышесказанного, а также необходимости перейти к принципиально новым подходам к политике в отношении пожилых людей, поручаю министру труда и по социальным вопросам в недельный срок рассмотреть вопрос возможности вовлечения на рынок труда пожилых граждан страны, изучить международный опыт и представить соответствующие предложения для реалиазации системы социальной альтернативной службы (например, дневных центров и домашнего ухода), - передает  «Арменпресс»  слова премьера.

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