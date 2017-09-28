В Армении хотят приступить к действиям, направленным на обеспечение активной и здоровой старости
11:43, 28 Сентябрь, 2017
На заседании правительства премьер К. Карапетян отметил, что с 1992 г ООН объявил 1 октября Международным днем пожилых людей и подчеркнул, что сегодня необходимо от социальной защиты и ухода за пожилыми людьми перейти к реализации программы по обеспечению их активной и здоровой старости.«С уччетом вышесказанного, а также необходимости перейти к принципиально новым подходам к политике в отношении пожилых людей, поручаю министру труда и по социальным вопросам в недельный срок рассмотреть вопрос возможности вовлечения на рынок труда пожилых граждан страны, изучить международный опыт и представить соответствующие предложения для реалиазации системы социальной альтернативной службы (например, дневных центров и домашнего ухода), - передает «Арменпресс» слова премьера.