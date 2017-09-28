В Армении хотят приступить к действиям, направленным на обеспечение активной и здоровой старости

На заседании правительства премьер К. Карапетян отметил, что с 1992 г ООН объявил 1 октября Международным днем пожилых людей и подчеркнул, что сегодня необходимо от социальной защиты и ухода за пожилыми людьми перейти к реализации программы по обеспечению их активной и здоровой старости.

- передает «Арменпресс» слова премьера.