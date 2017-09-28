Вышел второй трейлер черной комедии о смерти Сталина

В сети появился очередной проморолик фильма «Смерть Сталина» режиссера Армандо Ианнуччи. Клип опубликован на YouTube-канале Entertainment One UK, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В черной комедии снялись Стив Бушеми, Тимоти Далтон, Ольга Куриленко и Майкл Пэйлин. Лента рассказывает о первых днях после смерти Иосифа Сталина. В широкий прокат «Смерть Сталина» выйдет 20 октября.