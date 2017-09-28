Зять Трампа был зарегистрирован на выборах в США как женщина, сообщили СМИ

Зять и по совместительству старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер был зарегистрирован на американских выборах как женщина. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание Wired.

В распоряжении издания оказалась анкета Совета по выборам штата Нью-Йорк, принадлежащая избирателю Кушнеру. В регистрационном бланке в графе пола указано "женский". Кроме того, из документа следует, что Кушнер зарегистрировался в 2009 году и в последний раз голосовал в 2016 году.