Премьер потребовал обратить особое внимание на недостаточную заполненность крупных водохранилищ

Председатель государственного комитета по водному хозяйству доложил премьеру К. Карапетяну, что в последнее время увеличивается риск недостаточного заполнения крупных водохранилищ страны.

- передает «Арменпресс» слова премьера. К. Карапетян потребовал, в частности, у министра охраны природы уделять этому вопросу особое внимание.