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Премьер потребовал обратить особое внимание на недостаточную заполненность крупных водохранилищ


Председатель государственного комитета по водному хозяйству доложил премьеру К. Карапетяну, что в последнее время увеличивается риск недостаточного заполнения крупных водохранилищ страны.

«В связи с этим случаются перебои в снабжении поливной водой. Для обеспечения бесперебойного полива, полного  заполнения водохранилищ, регуляции питающих их поверхностных стоков, а также в дополнение к программам строительства малых и средних водохранилищ поручаю министру охраны природы и председателю государственного комитета по водному хозяйству в недельный срок представить предложения по решению этой проблемы и соответствующую программу», - передает «Арменпресс» слова премьера. К. Карапетян потребовал, в частности, у министра охраны природы уделять этому вопросу особое внимание.

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