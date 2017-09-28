Премьер потребовал обратить особое внимание на недостаточную заполненность крупных водохранилищ
11:25, 28 Сентябрь, 2017
Председатель государственного комитета по водному хозяйству доложил премьеру К. Карапетяну, что в последнее время увеличивается риск недостаточного заполнения крупных водохранилищ страны.«В связи с этим случаются перебои в снабжении поливной водой. Для обеспечения бесперебойного полива, полного заполнения водохранилищ, регуляции питающих их поверхностных стоков, а также в дополнение к программам строительства малых и средних водохранилищ поручаю министру охраны природы и председателю государственного комитета по водному хозяйству в недельный срок представить предложения по решению этой проблемы и соответствующую программу», - передает «Арменпресс» слова премьера. К. Карапетян потребовал, в частности, у министра охраны природы уделять этому вопросу особое внимание.