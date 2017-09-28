Левон Алтунян принял ответственных за сферу здравоохранения Израиля

Министр здравоохранения РА Левон Алтунян принял главного советника по особым вопросам министра здравоохранения Израиля и генерального директора министерства здравоохранения Израиля профессора Шауля Яциви и старшего сотрудника отдела лицензирования медицинских специальностей того же министерства Авитал Виенер-Аурмани. Об этом «Арменпресс» сообщили в министерстве здравоохранения Армении.

Профессор Яциви говорил о волнующих их проблемах, в частности, о качестве учебного процесса в некоторых частных вузах Армении. Он сказал, что, например, только 12% выпускников университета “Айбусак” смогли сдать экзамены в Израиле и получить право на работу. Этот показатель их не удовлетворяет. Профессор поинтересовался тем, по каким критериям отбирают лучщих в медицинских организациях.

Министр Л. Алтунян признал наличие проблемы и сказал, что уже предпринимаются меры к ее решению.

«На сегодня лицензирование врачей в Армении прекращено и оно работают на основе полученных дипломов. В закон РА “О медицинской помощи и медобслуживании населения” введены изменения и запущен процесс непрерывного профессионального образования. По требованию закона, при заполнении соответствующих кредитов каждый врач должен раз в 5 лет пройти переподготовку и получить лицензию. Процесс будет запущен в 2021 году”, - отметил Л. Алтунян.

«В результате встречи стороны пришли к соглашению по вопросам, связанным с лицензированием деятельности по стоматологическим и фармацевтическим специальностям.