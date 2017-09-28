Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых Национальным собранием
10:59, 28 Сентябрь, 2017
Президент Армении Серж Саргсян 28 сентября подписал ряд законов, принятых Национальным собранием РА. Это законы о ратификации «Соглашения между правительством Республики Армении и Международным центром разработки миграционной политики (МЦРМП), о статусе МЦРМП в Республике Армении», ратификации «Соглашения между правительством Республики Армении и правительством Республики Молдовы о безвизовых посещениях граждан», подписанное 27 октября 2016 г в Париже между правительством Республики Армении и правительством Республики Франции, соглашение «О реадмиссии проживающих без права на проживание граждан между правительством Республики Армении и Европейским союзом», օ ратификации протокола о правоприменении соглашения, подписанного 19 апреля 2013 г в Брюсселе, о ратификации протокола «О создании комиссии, ответственной за примирение и посредничество при решении споров, возникающих между государствами-сторонниками конвенции «Против дискриминации в образовании». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью и средствами информации администрации президента.